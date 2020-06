PASSIGLI, Sbagliato fare il nuovo stadio a C. Marte

Stefano Passigli, docente di Scienza della Politica, parlamentare, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino commentando anche il tema stadio: "Sarebbe enormemente sbagliato costruire un nuovo stadio a Campo di Marte, con la chiusura di viale Paoli. Credo che la priorità reale sia proprio Campo di Marte e che Commisso stia spingendo su Campi Bisenzio per fare pressione su Nardella, anche perché un centro commerciale in mezzo alla città è più redditizio di uno in periferia. Pessina? Rappresenta lo Stato, e il Franchi è l'unico stadio in Italia ad essere tutelato, quindi il dialogo è d'obbligo".