PASSARELLA, Oggi è la partita del mio cuore

Il grande doppio ex di Fiorentina e Inter Daniel Passarella parla a La Gazzetta dello Sport e presenta il match di questa sera: "Purtroppo non vedo tantissimo calcio italiano, ma questa è la partita del mio cuore e non posso perderla". Poi racconta un aneddoto che gli accadde dopo aver vinto grazie ad un suo gol dopo il passaggio all'Inter dalla Fiorentina: "Io, mia moglie e i miei figli torniamo nel nostro appartamento fiorentino: dovevamo recuperare delle cose da portare poi nella nuova casa di Alzate Brianza. Attorno alla mia macchina si era radunata una marea di tifosi viola che mi guardava male. Nessuno diceva niente e io cercavo di infilarmi in fretta in auto... Poi una signora anziana rompe il silenzio: "Daniel, proprio tu…". Ho un rapporto splendido con entrambe le città. Quando ci torno, mi sento a casa, anche perché ho tanti amici. A Milano mi sento spesso con Lele Oriali, e sono felice che sia rimasto nel club. A Firenze, ovviamente, con Giancarlo Antognoni e con il d.s. Daniele Pradè, a cui ogni tanto consiglio dei giocatori. L'ultimo è stato uno che vedremo in campo in questa partita e sarà titolare dell’Argentina al Mondiale: Martinez Quarta". Battuta finale su Commisso: "Un segno del destino: mi trovavo in città proprio nei giorni in cui Commisso ha rilevato il club e l’ho pure incontrato in un ristorante. I tifosi abbiano fiducia in questa dirigenza".