PARISI, Ansia, poi tutto ok: solo una botta alla caviglia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ci ha pensato Fabiano Parisi a tenere per qualche minuto con il fiato sospeso i duemila tifosi presenti ieri pomeriggio al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che riporta come per il terzino classe 2000 della Fiorentina dovrebbe però trattarsi solo di una botta alla caviglia sinistra: anche dallo staff medico è arrivata la conferma che le condizioni dell'ex Empoli non preoccupano e sarà regolarmente in campo contro la Fiorentina quasi certamente sulla fascia destra.