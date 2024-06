PALLADINO, Le differenze con Italiano: distanza marcata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Su La Nazione si analizza le differenze tra la Fiorentina di Italiano e quella che potrebbe venire fuori con Palladino. Sono stati sufficienti un paio di concetti per trasmettere quella sensazione forte e chiara di distanza, di lontananza, da Italiano. La difesa, concettualmente a tre che scala e strofina via la linea a quattro, intoccabile per Italiano; il non ’talebanismo’ davanti alla possibilità di incrociare moduli diversi; la duttilità di un ragazzo come Parisi, praticamente inutilizzato dopo l’investimento del gennaio scorso.

Palladino, magari anche in modo involontario, ha spinto (e respinto) così verso il passato l’ombra che sarebbe potuta essere in qualche modo ingombrante dell’uomo che fino a un mese fa era su quella che adesso è la sua panchina. Bisognava svoltare subito, anche per evitare paragoni, confronti, sovrapposizioni con un allenatore che ha dato e si è dato per Firenze. Palladino voleva (e ha voluto) e doveva marcare questa distanza.