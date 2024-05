PADOVANI, Per il restyling candidato Casamonti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato questa mattina dal Corriere Fiorentino, il restyling del Padovani e l'eventuale adeguamento alla quota di 18.000 spettatori potrebbe essere svolto dalle stesse persone che hanno partecipato alla costruzione del Viola Park. Ieri in comune è arrivata infatti solo la proposta di Nigro Costruzioni. La Nigro Costruzioni, che una volta completata la verifica della parte amministrativa dovrebbe aggiudicarsi il bando, ha indicato come progettisti per la riqualificazione del Padovani un raggruppamento che fa capo allo studio Archea dell’architetto Casamonti, il progettista appunto del Viola Park.

Il corpo principale del bando prevede il rifacimento dello stadio di rugby., poi ci sono due corpi ulteriori opzionali: da una parte l’incremento della capienza con una curva temporanea, e dall'altra l’adeguamento alla serie A con la costruzione di altre due gradinate temporanee per raggiungere i 18 mila posti. Vedremo se l'amicizia tra Commisso, Nigro e Casamonti potrà convincere il patron viola a trasferire la Fiorentina nella stagione 2025-2026 al Padovani per far progredire più in fretta i lavori al Franchi. Intanto il prossimo campionato i gigliati lo disputeranno sotto la torre di Maratona con la Curva Fiesole( e parte di Maratona e Tribuna) chiusa al pubblico.