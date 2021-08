ORSOLINI, Il Bologna spara alto. Occhio alla Lazio

Sulle pagine odierne de La Nazione questa mattina si fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Riccardo Orsolini, nome nuovo per l'attacco viola che potrebbe tornare di moda in questi giorni: la Fiorentina ha sondato il terreno in maniera approfondita con il Bologna per il nazionale azzurro, anche se non lo ha fatto ancora in modo concreto. Al momento le cifre sono state un ostacolo perché nelle intenzioni del club felsineo servirebbero almeno 20 milioni e per il giocatore un salto di qualità per quello che riguarda l’ingaggio (in rossoblù guadagna intorno un milione netto). Il Bologna, sotto il profilo della fretta, potrebbe trovare terreno più fertile nella Lazio che è alla ricerca di un esterno, come ha confermato l’interessamento per Callejon, poi rimasto al momento solo sulla carta.