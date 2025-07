Ora tournée, Tuttosport: "Sarà un test per gli esuberi come Sottil e Beltran"

Tuttosport nella sua edizione odierna fa un riepilogo di quanto accadrà ora in casa Fiorentina. La squadra resterà dodici giorni in Inghilterra per una tournée inframezzata dal sorteggio fra una settimana esatta del turno preliminare di Conference League dal quale uscirà l’avversaria viola in Conference League.

Il viaggio oltremanica si annuncia importante per Pioli per mettere a punto e testare il livello di crescita del proprio gruppo ma anche per fare delle scelte tra quei giocatori in odor di cessione come Sottil e Beltran (nel mirino di River e Flamengo cui per adesso l’argentino ha risposto picche), i vari elementi rientrati dai prestiti e i giovani aggregati in queste prime settimane di preparazione.