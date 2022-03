ODRIOZOLA, Coppa Italia la mia Champions. Dusan..

"La sconfitta con il Sassuolo ci ha fatto arrabbiare ma abbiamo dovuto smaltirla in fretta e ora siamo pronti sapendo quanto sia importante e speciale questa partita per Firenze, per la storica rivalità". A dirlo a Tuttosport è Alvaro Odriozola, terzino della Fiorentina intervistato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo l'elogio a Vlahovic e alle sue qualità ("Può arrivare ai livelli di Benzema e Lewandowski"), sottolineando anche come la Fiorentina si sia mossa bene per sostituirlo, Odriozola paragona la partita contro i bianconeri ad un Clasico, e sottolinea come dopo aver vinto tanti trofei in grandi squadre, vincerlo a Firenze sarebbe ancora più speciale: "La mia Champions è la Coppa Italia".