NZOLA, Sfida Osimhen. Lo scorso anno vinse l'angolano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra sul duello tra i due attaccanti del big match in programma questa sera al Maradona: Nzola e Osimhen. Le potenzialità del nigeriano erano chiarissime fin da quando era un ragazzino e ad appena 18 anni lasciò il suo paese d'origine per mettersi alla prova in Europa dove ha giocato solo la prima serie di quattro diversi Paesi: la Germania con il Wolfsburg, il Belgio con lo Charleroi, la Francia con il Lilla e poi l’Italia con il Napoli.

L'angolano invece ha dovuto affrontare qualche difficoltà in più. Nonostante dopo essere nato in Africa si trasferì in Francia, Nzola non aveva il talento di Osimhen ma era ugualmente determinato. Nzola ha giocato nella quarta divisione portoghese, poi nella Serie C italiana e nella B con Trapani e Spezia prima della promozione in A. Nell'ultima finestra di mercato estiva Italiano lo ha voluto anche a Firenze e adesso gioca anche in Europa e per l'Europa.

M'Bala al Maradona ha già lasciato il segno, lo scorso 6 gennaio 2021, quando lo Spezia vinse per 1-2 con in panchina sempre Vincenzo Italiano.