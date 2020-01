NUOVI STADI, Oltre alla Fiorentina altri undici progetti

Nelle pagine de La Gazzetta dello Sport distribuita stamani in edicola, si può trovare anche una mappa dello stato di lavori dei nuovi stadi in Serie A, all'interno di un articolo che ricorda come si sia arrivati all'ultima chiamata per l'avanzamento del massimo campionato italiano, soprattutto per quanto riguarda il divario con il resto d'Europa, in aumento: mancano infatti 262 milioni di ricavi a bilancio. Oltre a Firenze, per il cui progetto si parla di "abbattimento e ricostruzione" come modalità, e si evidenzia come il Piano di Fattibilità sia atteso per l'anno corrente, ci sono altre undici città in campo. Da nord a sud: Udine, Bergamo, Brescia, Verona, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Cagliari e Lecce.