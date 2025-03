Nove gare dalla ripresa, il finale di stagione dei viola: si parte con la sfida a Gasperini

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul finale di stagione della Fiorentina, dalla sfida contro l'Atalanta in programma domenica pomeriggio all'ultima giornata di campionato il 25 maggio contro l'Udinese oppure, meglio, alla finale di Conference League il 28 maggio a Breslavia. Nove giornate di campionato per dare un senso ad una stagione in cui viola sono passati da fare 8 vittorie consecutive nel periodo autunnale ai 14 punti nelle 14 giornate successive. I viola al momento sono ottavi, una posizione di classifica che non può soddisfare. La sfida contro l'Atalanta di Gasperini (Palladino in 4 gare ha sempre perso contro il suo maestro) assume così subito un significato particolare.

La formazione di Palladino per raggiungere l'obiettivo europeo, considerando che al momento dal 4° al 9° posto ci sono 6 squadre in 6 punti, dovrà cercare di invertire la rotta contro le medio piccole e continuare invece la striscia positiva contro le big (anche se con l'Atalanta perse all'andata). Per farlo potrà contare su una nuova vena realizzativa di Albert Gudmundsson. Ritrovato nell'ultimo periodo e reduce da tre gol consecutivi negli ultimi tre incontri.