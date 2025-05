Niente cambierà alla Fiorentina. La Nazione: "Pradè e Ferrari restano in sella"

Daniele Pradè è già al lavoro per il prossimo mercato della Fiorentina. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, il dirigente sta progettando la squadra per la prossima stagione e il colloqui di ieri a Roma con Giuntoli ne è una prova evidente. Alla fine la struttura societaria del club viola resterà tale e quale, col dg Ferrari a fare da collante tra chi lavora al Viola Park e Commisso, le cui decisioni saranno sempre quelle finali. Avanti così dunque, nulla è destinato a cambiare neanche di fronte alla possibilità di non giocare in Europa la prossima stagione.