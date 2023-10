NICO, Con l'Empoli insegue i suoi record di gol in viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Anche il Corriere dello Sport, nella sua versione odierna, torna sulla prestazione di Nico Gonzalez con l’Argentina, due notti fa contro il Perù. L'ex Stoccarda ha messo a segno un assist e preso parte alla 28esima gara con la Seleccion, con cui non ha mai perso. Batitsuta, ad esempio, si è fermato a quota 24.

Probabilmente il numero 10 della Fiorentina sta vivendo il suo miglior momento in carriera, in viola e in Albiceleste, con sui, sommando le partite con le due maglie, ha già sfornato 8 gol e 3 assist da inizio anno.

E il fatto che la partita con l’Empoli sia lunedì sera è positivo, poiché permette di recuperare un po’ di più anche a chi come gli argentini rientrano in ritardo. Riuscisse a segnare anche con gli azzurri, Gonzalez salirebbe a quota sei reti in questo campionato, eguagliando in appena nove turni il rendimento totale della scorsa stagione in A e portandosi a -1 dal dato complessivo del 2021/22, suo primo anno alla Fiorentina.