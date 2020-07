NAZIONE, Viola prende tempo, Iachini spera

Non è definibile molto okkey l’umore di Commisso, in ebollizione a poche ore dal tavolo tecnico fra la Fiorentina e la Soprintendenza: oggi, dopo l’ulteriore richiesta di chiarimenti sul progetto viola, dovrebbe essere stabilito il futuro del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli. Un investimento che Commisso considera fondamentale per il futuro, ma anche per il presente perché è un simbolo di un «fast» che non riesce proprio a far decollare. E in tempi di scarso feeling con la burocrazia e di lontananza da Firenze a causa del blocco Covid, l’umore di Rocco non è granché. In attesa dell’eventuale diramazione del nuovo comunicato, il nodo immobiliare ha creato uno stallo temporaneo anche per il resto e la scelta del nuovo allenatore, che potrebbe restare anche quello vecchio, è a galleggio ai margini di un’operatività concentrata soprattutto sulla gestione di Chiesa e Milenkovic. A riportarlo è La Nazione.