NAZIONE, Ringhio Tonali, chiodo fisso. Sabelli piace

L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Ringhio Tonali, chiodo fisso". Lui e Sabelli sono al centro dei pensieri viola, scrive il quotidiano. E la partita di lunedì non sarà l'occasione solo per vederli in campo, ma anche per capire le intenzioni di Cellino in merito. Anche il cursore 27enne di destra potrebbe essere una soluzione per il prossimo mercato, anche se con cifre totalmente diverse rispetto a Tonali e in un'operazione staccata. Sul centrocampista resta forte il corteggiamento dell'Inter, ma la Fiorentina è pronta ad inserirsi. Mentre le pretese di Thiago Silva allontanano il brasiliano da Firenze.