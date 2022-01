NAZIONE, Rebus Drago. La scelta più delicata

La scelta più delicata in vista di Fiorentina-Genoa per Vincenzo Italiano è quella del portiere, sottolinea stamani La Nazione. Ritrovato Dragowski dopo l'infortunio, le gerarchie però non sono così chiare, tanto più dopo gli errori di Napoli. Domani dunque, scrive il quotidiano, non è ancora chiaro chi giocherà in porta: se l'affidabile Terracciano, considerato più abile con i piedi ma meno reattivo in porta, o Drago, portiere con lo status di titolare ufficioso che però, complice la possibile pressione in casa, non è più così sicuro del posto.

