NAZIONE, Paura Kayode, allerta difesa: occhio a Biraghi

L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Paura Kayode, allerta difesa".Perché la distorsione di medio grado subita dal classe 2004 ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma almeno per le prossime due partite Italiano avrà un'emergenza in difesa. Se Biraghi non dovesse recuperare in tempo per la Lazio, Italiano sarebbe chiamato a scelte difficili anche perché Zaccagni e Felipe Anderson sono clienti scomodi. Poi ci sarà la Juventus e infine il Bologna prima della pausa.