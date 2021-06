NAZIONE, La Fiorentina parla Italiano. Primo summit

"La Fiorentina parla Italiano", titola La Nazione per aprire le sue pagine sportive. Con l’autorizzazione dello Spezia, ieri Italiano ha incontrato il direttore generale Barone e il Ds Pradè all’Hotel Villa Olmi di Bagno a Ripoli e in serata è tornato in Liguria per interrompere il contratto con la sua (ormai) ex società. Dopo l'annuncio comincerà la trattativa per lo staff del tecnico e si dovrebbe trovare un accordo in cambio di un giovane, forse un difensore della Primavera scrive il quotidiano. Firma per due anni con opzione per il terzo.