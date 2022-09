NAZIONE, Jovic, che farci? Italiano vuole rilanciarlo

"Che fare con Jovic?" La Nazione, in un pezzo in edicola stamani, si interroga sul destino dell'attaccante serbo, decisamente in ombra in questi primi mesi in viola. L'obiettivo di Italiano e del suo staff è far rendere al meglio un talento perso negli ultimi tre anni; dopo la diatriba legata al mancato ingresso in campo nella ripresa contro l'Hellas Verona (rifiuto legato alle condizioni fisiche del classe '97), Jovic ha parlato con Vincenzo Italiano, ribadendo la propria volontà di tornare a dimostrare che tipo di giocatore è.

La Fiorentina lo aspetta, e anche il suo mister, stuzzicato ieri - a margine del premio Nereo Rocco ricevuto come personaggio emergente nel mondo del calcio- si è detto disposto a venire incontro alle sue esigenze. Ad ora, scrive la Nazione, il pericolo che Jovic se ne vada a gennaio sembra scongiurato, anche per altri motivi: il fatto che, non avendolo praticamente pagato nell'operazione di acquisto al Real, difficilmente Commisso non vorrà provare a valorizzare l'investimento e quindi una possibile plusvalenza; il secondo motivo è il conflitto di interessi legato al fatto che il procuratore del calciatore è lo stesso di quello di Vincenzo Italiano, un legame che lascia intendere come il tecnico abbia dato il placet a luglio epr questo investimento; c'è poi un mondiale di mezzo, competizione a cui Jovic dovrebbe partecipare e che lo potrebbe rilanciare.