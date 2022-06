NAZIONE, Italiano-Barone, via all’avventura decisiva

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione se la Fiorentina sarà destinata a vivere un’estate in serenità, senza polemiche e con l’unico obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva molto - se non tutto - si capirà dalla settimana che inizia oggi, durante la quale è previsto l’atteso faccia a faccia tra la dirigenza (nelle persone del dg Barone e del ds Pradè) e Vincenzo Italiano. Il numero due viola è dato di ritorno dall’America (dove si è sposato il figlio Pietro) nelle prossime ore e la sua agenda vede già cerchiato mercoledì 8 giugno come giorno chiave per il vertice che definirà le prossime mosse del club. Nelle intenzioni della Fiorentina l’ex tecnico dello Spezia era e resta la priorità assoluta attorno alla quale alimentare il bel progetto avviato lo scorso anno ma andranno al contempo capite le intenzioni dell’allenatore, che oltre a chiedere ampie garanzie in vista del mercato estivo (l’obiettivo è quello di costruire una rosa numericamente più ampia ed esperta per affrontare al meglio l’Europa ma anche più forte per essere da corsa su tutti i fronti) vorrà discutere anche dei dettagli relativi al suo rinnovo di contratto.