NAZIONE, De Rossi e quel legame col Ninja & co

La Nazione questa mattina si spinge oltre la smentita di ieri pomeriggio da parte di Rocco Commisso in merito alle voci su un ipotetico interesse della Fiorentina per Daniele De Rossi come prossimo allenatore gigliato. Il Gladiatore - si legge - ha formato a suo tempo una coppia di centrocampo unica insieme a... Radja Nainggolan, al centro di una trattativa con i viola che prevede il prestito per una stagione con obbligo di riscatto. Così come legati a De Rossi sono anche Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola, entrambi elementi che Barone e Pradè putano a inserire nella prossima rosa. Questi ultimi due giocatori sanno quanto potrebbe valere una nota di merito firmata da una delle leggende della Roma.