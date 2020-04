NAZIONE, Cutrone: "Sì, ho avuto paura. Kouame.."

Anche l'edizione odierna de La Nazione quest'oggi dedica ampio spazio a un'intervista con l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone: "Ho avuto paura, la salute viene prima di tutto. Non vedo l’ora di giocare. Kouame? La concorrenza stimola" è il titolo scelto dal quotidiano per aprire la chiaecchierata con il numero 63. Ecco le parole più importanti dell'ex punta del Milan, a Firenze dallo scorso gennaio: "Quando ho iniziato a stare male ho immaginato che sarebbe potuto essere il Covid-19. Ho avuto la febbre altra per un po’ di giorni e un po’ di paura ma poi le cose sono migliorate. Il rapporto con Vlahovic e Chiesa? Molto buono. Siamo tutti giovani e tutti abbiamo voglia di lavorare per far crescere la Fiorentina. L'aiuto di Iachini? La Fiorentina è un club prestigioso e credo che con l’aiuto del mister potrò continuare la mia crescita. Iachini è un allenatore che chiede molto ai suoi calciatori e farò di tutto per rendermi utile. La mancanza del gol? Voglio riprovare presto quelle emozioni. In questo momento le priorità sono altre, ma spero che si possa tornare a giocare prima o poi per potere regalare nuove soddisfazioni ai tifosi viola. La concorrenza con Kouame? Per me non è un problema, anzi mi stimolerà a dare sempre di più per conquistare il posto da titolare".