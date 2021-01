NAZIONE, Conti e poi Izzo. I nomi per la difesa viola

Giornata di lavoro soprattutto sulla linea difensiva oggi per gli uomini mercato della Fiorentina, sottolinea La Nazione. Caldissima la linea Firenze-Milan con Andrea Conti (classe ’94) al centro di un intreccio che potrebbe, appunto, portare il difensore in viola. Pradè sta trattando sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a circa sette milioni di euro, con qualche bonus da inserire nella cifra per chiudere la trattativa (QUI i dettagli). Ma l’opzione viola non è la sola sul tavolo: ci sarebbe anche il Napoli a lavorare sotto traccia. In quel caso, la Fiorentina virerebbe su Malcuit. Tra i tanti colloqui che la dirigenza viola è stato messo sul tavolo anche il nome di Armando Izzo, vecchio pallino di Pradè. Le due squadre ne stanno parlando durante gli incontri per il passaggio di Duncan in granata.