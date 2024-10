NAZIONALI, Oggi torna Gosens. Domani Bove e Comuzzo

FirenzeViola.it

Passati i quattro giorni di riposo concessi ai suoi da Palladino, oggi la Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park per preparare la sfida contro il Lecce in programma domenica pomeriggio. Dopo gli impegni con la nazionale tedesca oggi sarà il giorno del rientro di Gosens, mentre domani saranno a Firenze i due azzurrini Bove e Comuzzo, impegnati questa sera contro l'Irlanda. Proprio l'Under21 di Nunziata ha dovuto fare a meno di Kayode per una sindrome influenzale.

Il classe 2004 si è ripreso e sarà regolarmente a disposizione di Palladino. Per quanto riguarda i due infortunati Pongracic e Kean, il croato ancora non è rientrato in gruppo per il problema al flessore della coscia sinistra riscontrato lo scorso 21 settembre, mentre il classe 2000 sta meglio anche se le sue condizioni in vista di Lecce dovranno essere valutate. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.