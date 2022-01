NATHAN SILVA, Diverso ottimismo tra Brasile e Italia

La Nazione dedica spazio anche al possibile trasferimento di Nathan Silva alla Fiorentina. In Brasile sono sicuri che l'accordo per il difensore centrale del Belo Horizonte sia ad un passo per una cifra attorno ai sette milioni di euro, in realtà - riporta il quotidiano - di qua dall'oceano non c'è lo stesso ottimismo. Il 24enne brasiliano non è ad un passo dalla Fiorentina anche se l'interesse è confermato.