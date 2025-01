NAPOLI, Chiesto alla Fiorentina Pongracic in prestito

FirenzeViola.it

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli avrebbe chiesto alla Fiorentina il prestito di Marin Pongracic. Sfumato Danilo il club partenopeo è alla ricerca di un difensore che possa dare a Conte un'alternativa di livello ai titolari, anche se Buongiorno sta per rientrare. Rafa Marin è ormai diretto a Villareal, si aspetta solo che il tecnico dia l'ok al trasferimento, in entrata però la situazione è un po' bloccata per i partenopei.

Per questo è tornata l'idea Pongracic, già seguito la scorsa estate prima che andasse alla Fiorentina. Il problema? La formula: il Napoli l’ha chiesto in prestito, la Fiorentina vorrebbe venderlo. La storia è in piedi, si vedrà. Anche perché i due club hanno varie storie intrecciate.