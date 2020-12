NAINGGOLAN, Priorità tra addii Inter: viola in coda

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, per l’Inter cedere Radja Nainggolan e Matias Vecino è una priorità. Per il centrocampista belga Fiorentina e Sassuolo hanno già bussato alla porta, ma c’è un ostacolo. La soluzione più gradita al giocatore è quella del ritorno a Cagliari. E in quest’ottica si sta lavorando per trovare la cifra giusta che dia il via libera per un nuovo prestito. Tuttavia, così come era accaduto in estate, questa trattativa con i sardi potrebbe saltare. A quel punto i viola potranno scegliere se affondare il colpo.