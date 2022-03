MUTU, Fiorentina il mio sogno nel cassetto. Ma ora...

Un inizio di carriera da allenatore che per Adrian Mutu non è andato proprio come sperava, visti i molti esoneri. Lui però non si arrende e pensa positivo, e in un'intervista a Tuttosport racconta tutte le sue ambizioni ora che ha firmato con il Rapid Bucarest e ha l'occasione di mettere in mostra le sue qualità: "Sono contento di essere qui ma allo stesso tempo sono concentrato sul fare buon lavoro per riuscire ad ottenere risultati ancora migliori d'ora in poi".

Tra i modelli non può che esserci Cesare Prandelli: "È l'allenatore che mi ha ispirato di più. Ora che faccio il tecnico capisco meglio alcuni suoi discorsi dell'epoca e gli do ragione su tante cose". Infine un messaggio per la Fiorentina: "È un sogno nel cassetto, ma ora sto scoprendo me stesso come tecnico. Ho 43 anni, c'è tempo. Sto facendo le mie esperienze, studio per arrivare al massimo. Semmai in futuro dovessi lavorare di nuovo a Firenze, vorrei arrivarci pronto al 100%".