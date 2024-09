MOVIOLA, Sacchi positivo a Bergamo: giudizi uniforme

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Trova giudizi positivi la direzione di gara di Juan Luca Sacchi in Atalanta-Fiorentina di ieri pomeriggio. Nessun episodio contestato nei confronti dell'arbitro da parte dei quotidiani in edicola, che sottolineano come non ci siano errori sui gol convalidati durante la sfida. Non c'è rigore sul contatto Biraghi-Retegui, forse sul piano disciplinare si poteva fare meglio (manca un giallo a Kolasinac) ma il metro di giudizio è uniforme dall'inizio alla fine, così com'è buona la gestione dei giocatori durante la gara.

Sacchi viene premiato con un 6,5 da La Gazzetta dello Sport e con un 6 dal Corriere dello Sport-Stadio e da La Nazione.