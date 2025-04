Moviola, Pinheiro non arriva alla sufficienza: da rivedere la gestione dei cartellini

Ieri sera al Franchi è andato in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina e Celje. Un match che ha visto arbitro e Var impegnati su diversi episodi da rivedere, soprattutto nel secondo tempo. Il primo però arriva in apertura con un contatto tra Kean e Silva in area slovena giudicato regolare da Pinheiro. Il fischietto portoghese lascia correre anche in occasione del tocco di Nieto sulla caviglia di Parisi.

Più dubbi sul primo contatto anche se sia Kean sia il portiere del celje cercano il pallone. Nella ripresa, quando si alza la tensione della gara, Pinheiro va in difficoltà nella gestione del match e prova a riprendere in mano la partita con una gestione dei cartellini da rivedere. Corretto comunque il giallo per Folorunsho. Il Corriere dello Sport-Stadio e La Nazione non danno la sufficienza a Pinheiro, 5,5 il voto di entrambi i quotidiani, mentre La Gazzetta dello Sport gli concede una sufficienza risicata (6). Giuste le decisioni del Var, che salva il guardalinee, in occasione della rete del 3-2 regolare di Kean e in occasione dei due gol annullati ai gigliati nel finale.