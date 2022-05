MOVIOLA, Concesso ai viola un rigore che non c'è

Questa la moviola dei quotidiani rispetto alla sfida di ieri tra Fiorentina e Roma, in cui non sono mancate le polemiche per il rigore concesso ai viola.

GAZZETTA: "Tutt’altro che buona la direzione di Guida, che dopo 2 minuti assegna alla Fiorentina un rigore che non c’è. In un primo momento l’arbitro lascia correre per il vantaggio, poi è chiamato da Banti al Var (fuori luogo) e dopo la “on field review” cambia idea: ma il tocco di Karsdorp su Nico Gonzalez è leggerissimo, quasi impercettibile con l’argentino che accentua molto la caduta. Giusto invece annullare il gol di Bonaventura al 25’: Biraghi era in fuorigioco al momento del cross".

CORSPORT: "Che non fosse rigore, c’è la certezza: Tocco con la punta del piede di Karsdorp sul parastinco di Nico Gonzalez, Guida fa proseguire, il viola aveva subito fallo prima, era in precario equilibrio. Dopo quel penalty Guida perde completamente il controllo della linea tecnica e disciplinare: i gialli a Amrabat e Duncan non stanno in piedi, il fallo di Ikoné su Ibanez è quasi un’invenzione, una trattenuta prolungata di Milenkovic su Pellegrini ignorata. Ok annullare la rete di Bonaventura: l’azione nasce da un offside di Biraghi".

TUTTOSPORT: "Non male l’arbitro Guida, voto 6. Tiene bene in pugno una gara complicata".