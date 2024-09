MORENO, Il nuovo viola, nel mito del Cuti Romero

Arriva dall'Argentina, sangue 'pirata' (così si chiama l'hinchas del Belgrano, club in cui è nato) e gioca in difesa: Matias Moreno segue la traiettoria di un suo illustre predecessore, nonché idolo, il Cuti Romero. Il Corriere dello Sport parla stamani del nuovo acquisto della Fiorentina - presentato ieri al Viola Park - partendo proprio dal paragone con il difensore del Tottenham, nonché campione del mondo con l'Argentina: lo potremmo chiamare mini-Cuti, inteso come una copia in 'miniatura' di Cristian Romero. Di miniatura Matias Augustin Moreno da Cordoba (193 centimetri per 81 chili) ha ben poco ma può essere, per percorso e caratteristiche, in potenza un successore di Romero, anche se lo stesso classe 2003 ci ha tenuto ha spazzare via i paragoni ingombranti: «Il Cuti Romero è il mio punto di riferimento ma lui adesso è in cima al mondo, io lo guardo dal basso. L'ho sentito e mi ha fatto l'in bocca al lupo per questa nuova avventura». Quello che si è presentato ieri nella pancia del Viola Park è parso un ragazzone umile, un ventenne che ha dato l'impressione di essere una matricola al primo giorno nel nuovo ateneo.

Poco più di trenta presenze in prima squadra, con la maglia del club della sua vita, quello che lo ha preso quando aveva meno di dieci anni e lo ha portato ad attirare le attenzioni di diversi club di Europa. Ha avuto tante offerte nella scorsa estate, lo ha confermato lui stesso: interessi dall'Italia e dalla Spagna. La scelta è ricaduta sulla Serie A, anche per seguire le orme del suo idolo d'infanzia, quello che andava a vedere da piccolo sulle gradinate del Gigante de Alberdi. Finora per Mati Moreno il Belgrano ha rappresentato tutto il suo universo. Adesso però c'è un Europa da conquistare, a partire dalla Fiorentina, da sempre tappa di passaggio per albicelestes.