MILENKOVIC, Stress test Scamacca: missione numero 1

La Nazione oggi in edicola parla anche di Nikola Milenkovic e del duello che dovrà vincere contro Scamacca domani al Franchi. Tornato ad allenarsi al Viola Park già ad inizio settimana dopo gli impegni con la Serbia, Milenkovic sa di non aver iniziato la stagione in modo esaltante (ed anche la parentesi con la nazionale ha confermato il momento un po’ così), ma sa anche perfettamente di essere il leader della difesa. Adesso che per diverse settimane non avrà più neanche il naturale sostituto (Mina) dovrà assestare il suo rendimento su un livello importante. Italiano lo stima e la cosa è reciproca.

Milenkovic per il tecnico si è rimesso in gioco, per lui era più facile salutare tutti e andare altrove. Invece no, ha rinnovato il contratto e ci ha creduto, attirandosi anche qualche inevitabile critica per certe prestazioni sottotono. Contro Scamacca e tutta l’Atalanta servirà il miglior Milenkovic.