MILENKOVIC, Rangnick spinge, Commisso fa muro

Sulle pagine odierne di Tuttosport si parla anche del mercato in uscita della Fiorentina ed in particolare un focus è dedicato a Nikola Milenkovic: in particolare il quotidiano sottolinea come il classe ’97, da tre anni divenuto uno dei pilastri della difesa viola, sia entrato nelle mire del Milan ed in particolare in quelle del futuro direttore tecnico/allenatore Rangnick. Commisso è ambizioso, sa che già probabilmente dovrà vendere Chiesa e di Milenkovic non vorrà fare a meno tanto facilmente, spiega il giornale. Ma il Milan un tentativo proverà ugualmente a farlo.