MILENKOVIC, Ha già dato il suo assenso per l'Inter

Sulle pagine nazionali del QS-La Nazione si fa il punto questa mattina sulle prospettive dell'Inter in difesa con il Psg pronto al rilancio per Skriniar e la necessità da parte dei nerazzurri di rinnovare l'intero pacchetto. Come spiega il quotidiano, in caso di partenza di un big nella retroguardia, Il passo successivo sarebbe quello di fiondarsi su Bremer, nonché su Milenkovic, dato che l’addio a parametro zero di Ranocchia ha liberato un’altra casella da dover riempire. Bremer e Milenkovic hanno in comune il fatto di aver dato un assenso di massima al trasferimento alla corte di Inzaghi, tanto quanto va considerato per entrambi che non ci sono stati incontri tra i club per approfondire il discorso dei cartellini.