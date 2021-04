MILENKOVIC, Domenica rientra. Sfida Igor-Biraghi

Stasera la Fiorentina tornerà in ritiro. Nel ricordarlo, La Nazione distribuita stamattina in edicola prova anche a fare le prime carte a mister Iachini in vista della partita di domenica. Assodato che rientrerà Milenkovic in difesa (a lasciargli il posto uno tra Caceres e Martinez Quarta), la novità potrebbe essere a sinistra, dove Igor insidia Biraghi: ballottaggio aperto tra i due, secondo il quotidiano.