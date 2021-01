MILENKOVIC, A fine stagione l'addio. Destinazione...

La questione rinnovi lascia l'amaro in bocca per quanto riguarda Nikola Milenkovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore centrale serbo, che vede il suo contratto scadere a giugno 2022, a fine stagione dirà addio alla Fiorentina. I tentativi di rinnovo - si legge - sono andati a vuoto e in estate il giocatore accetterà la corte di uno dei top club di Premier League.