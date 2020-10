MILAN, Il piano: ora i rinnovi, a gennaio investimenti

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Il piano Milan: subito i rinnovi". In casa rossonera c'è fiducia per i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, nonostante entrambi chiedano un aumento d'ingaggio, il turco sui 5 milioni rispetto ai 2,5 che percepisce ora. A gennaio poi il club di via Aldo Rossi farà altri investimenti sul mercato, puntando ancora una volta soprattutto sui giovani. Si è parlato spesso dell'interesse dei rossoneri per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.