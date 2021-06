MERCATO, Quanta concorrenza per Zappacosta

Barone, Pradé e Burdisso stanno lavorando in parallelo, muovendosi su profili che possono comunque alzare il livello della squadra. Uno di questi è Davide Zappacosta, con il quale sono stati avviati contatti con il Chelsea, proprietaria del contratto del giocatore, rientrato in Inghilterra dopo aver giocato la passata stagione con il Genoa.Un’intesa di massima si potrebbe trovare sulla base di un prestito oneroso, oppure con circa otto/dieci milioni da versare nelle casse del club di Abramovich, magari con la formula del riscatto obbligatorio alla fine della prossima stagione. Gli inglesi sono favorevoli a una operazione definitiva. Nelle ultime ore si sarebbe però mosso sul cursore di fascia destra (può giocare con ugual profitto anche a sinistra) anche il Napoli, dopo l’Inter. La Fiorentina pare essere in leggero vantaggio al momento, ma gli azzurri e i nerazzurri fanno sul serio, pronti ad alzare l’offerta dei dirigenti gigliati. Se ne riparlerà a breve, magari dopo aver ufficializzato l’allenatore. A riportarlo è La Nazione.