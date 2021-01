MERCATO, Pradè su ElSha e Caicedo. In uscita...

Giusto il tempo di registrare il noioso pareggio in casa col Bologna e per la Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima partita ed al mercato. Come scrive il Corriere Fiorentino i dirigenti viola stanno valutando i profili su cui puntare, consci del fatto che la priorità sarà pensare alle cessioni: Cutrone è in uscita e anche Callejon è diventato un caso. In entrata si pensa a Caicedo - il quotidiano scrive che mercoledì, in occasione della partita, i viola dovrebbero formalizzare un'offerta da oltre 5 milioni di euro, con ingaggio per il giocatore superiore ai 2 milioni - e ad El Shaarawy, anche se l'ex giallorosso predilige il 4-3-3.