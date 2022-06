MERCATO, Portiere, mediano, punta: gli obiettivi viola

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto sul mercato viola e sui ruoli in cui i dirigenti della Fiorentina sono più attivi: in porta si cercherà un estremo difensore da affiancare a Terracciano (Guglielmo Vicario rimane la prima idea), mentre in difesa, con le voci di una trattativa fra l'Inter e Nikola Milenkovic che si fanno sempre più forti, potrebbe arrivare un altro centrale; gli investimenti importanti però saranno sulla corsia di destra di difesa e in attacco, mentre a centrocampo Florian Grillitsch dovrebbe sostituire Lucas Torreira. In attacco invece è caldo il nome di Andrea Pinamonti, l'altra strada è invece rappresentata da un possibile parametro zero (ad esempio Milan Djuric).