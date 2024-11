MERCATO, Milan Djuric primo nome come vice Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha finalmente trovato un attaccante: Moise Kean con la tripletta contro il Verona è il secondo capocannoniere del campionato. Per i viola però il problema viene quando manca proprio il numero 20. Contro il Genoa la squadra di Palladino ha fatto fatica e in Conference ha anche perso dall'Apoel Nicosia. Per questo motivo Pradè e Goretti stanno pensando a un inserimento a gennaio di un'altra punta, esperta e disposta a giocare poco. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei pochi nomi usciti in questi giorni è quello di Milan Djuric, attaccante del Monza.

Djuric compirà 35 anni e Palladino lo ha già avuto nella sua esperienza a Monza. Mentre per gli esterni, ci potrebbe essere qualche movimento in uscita. Uno tra Biraghi e Parisi potrebbe lasciare Firenze per trovare più spazio altrove. Con l'arrivo di Gosens, il capitano della Fiorentina ha perso il posto. Da valutare anche la situazione di Ikoné.