MERCATO, Dietrofront Brekalo: i dettagli dell'accordo

Josip Brekalo è di nuovo nel mirino della Fiorentina e stavolta il suo approdo in viola è più reale che mai. Dopo aver allentato la presa nei giorni scorsi, il club viola ha ripreso i contatti con l’esterno croato, tanto che già oggi potrebbe arrivare la firma del calciatore a fronte di un’offerta viola da circa 1,6 milioni a stagione fino al 2026 più un pagamento al Wolfsburg di 1,5 milioni più bonus (su cui ancora si discute). L’accelerata è arrivata ieri, quando anche Udinese e Napoli si erano messe sulle tracce dell’ex Torino già seguito anche dalla Dinamo Zagabria, e forse anche per questo in casa viola si è deciso di rompere gli indugi. Se fino a qualche giorno erano state anche le commissioni per gli agenti uno degli ostacoli alla chiusura dell’affare, adesso la sensazione è che la Fiorentina voglia stringere per consegnare a Italiano, in tempi brevi, un nuovo elemento offensivo.