MERCATO, Che futuro per i 6 esuberi rimasti a Firenze?

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A due giorni dal gong che ha sancito, venerdì a mezzanotte, la fine della sessione estiva di calciomercato, Il Corriere Fiorentino fa il punto sugli esuberi della rosa viola. La zona di campo più affollata è sicuramente la trequarti con, alle spalle dei presunti titolari Gudmundsson e Colpani e in aggiunta ai primi rincalzi Kouame e Sottil, in squadra ci sono ancora Ikoné, Sabiri, Brekalo, Barak e Infantino. Partendo dall'ex Lille, la sua estate è stata piuttosto paradossale tra i no alle offerte provenienti dal Qatar, le sirene di alcuni club inglesi e i 118 minuti in campo in questo avvio di stagione. Zero invece sono i minuti giocati da Sabiri con la maglia gigliata. Per il trequartista marocchino la speranza è legata ad un'offerta nelle prossime ore dall'Arabia Saudita. Capitolo Brekalo. Il croato, la scorsa stagione in prestito all'Hajduk Spalato, è stato accostato a molte formazioni di Serie A in questa sessione di mercato e, nelle ultime ore, è stato vicino a trasferirsi al Getafe ma alla fine è rimasto in viola, dove dal gennaio 2023 si è fatto notare solo per un gol al Maradona contro il Napoli.

Anche Barak è rimasto a Firenze nonostante alcuni rumors di mercato, legati soprattutto al Cagliari, che lo volevano lontano dalle rive dell'Arno. Lontani nel tempo, ormai, gli 11 gol con il Verona nel campionato 2021-22, così come gli 8 nelle due campagne europee della Fiorentina di Italiano. Infine nella batteria dei trequartisti è rimasto anche Infantino. Il passaggio dell'argentino in prestito al Cosenza è saltato nelle ultime ore del mercato. In porta invece l'esubero è Oliver Christensen. Il portiere danese è rimasto in Toscana soprattutto per la mancanza di pretendi concrete pronte ad acquistarlo.