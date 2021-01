MEDIANA, Il punto: per Torreira è dura, Pulgar resta?

Non solo Kokorin, in casa Fiorentina ci sono valutazioni in corso anche per quanto riguarda il centrocampo. La Gazzetta dello Sport fa il punto. Il sogno resta Torreira dell'Arsenal (in prestito all'Atletico) anche se i tempi non sembrano maturi per l'assalto decisivo: quasi impossibile prenderlo ora, probabile che la Fiorentina provi l’affondo la prossima estate. Per questo Pulgar resterà a Firenze nonostante le numerose offerte. Chiusa invece per Maleh, giovane centrocampista del Venezia sul quale c'erano anche Parma, Bologna e Genoa. Dalle Mura andrà alla Reggina mentre si cerca una sistemazione per Montiel.