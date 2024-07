MCKENNIE, Lo scoglio per l'operazione è l'ingaggio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La priorità del mercato viola adesso è il centrocampo, un reparto che continua a rimanere con i soli Amatucci, Bianco e Mandragora a poco più di due settimane dall'inizio del campionato.

Tra i nomi per il centrocampo viola, sulle pagine de La Nazione, c'è quello di Weston McKennie. La Juventus potrebbe far partire il centrocampista americano per una cifra intorno ai 10 milioni, ma il problema per la Viola rimane l'ingaggio visto che McKennie con i bianconeri guadagna 2,5 milioni a stagione.

Il centrocampista non ha ancora aperto al trasferimento in viola, probabilmente aspetta altre proposte dall'estero e non è escluso un suo ritorno in patria.