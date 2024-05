MANDRAGORA, West Ham grande rimpianto, ma oggi...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi giorni dalla finale di Conference League ha parlato il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora. Queste le sue parole riportate questa mattina dal Corriere Fiorentino: "L'errore contro il West Ham? È il rimpianto più grande della mia carriera, fa ancora male pensarci, ma dagli errori si impara e noi ad Atene porteremo anche l’esperienza fatta a Praga. Ci manca l’ultimo sforzo per arrivare al traguardo e non vediamo l’ora. Anzi, vorrei già essere in campo a giocarmela, quella partita. Alzare la Conference sarebbe la nostra ciliegina sulla torta".

Sulla sconfitta dello scorso anno: "Rispetto a quella partita ci sentiamo cresciuti, l’esperienza europea ti matura sotto ogni aspetto. Col West Ham abbiamo commesso tanti errori e li abbiamo pagati, e la stessa cosa purtroppo è accaduta con l’Inter finale di Coppa Italia".

Sull'Olympiacos: "È una ottima squadra, non si arriva fino in fondo per caso. Per batterli ci vorrà una grande Fiorentina, ma noi li stiamo studiano a fondo e ci sentiamo pronti: arriviamo a questo appuntamento con fame, fiducia e spirito. Abbiamo tutte le carte in regola per crederci. Chi può decidere la finale? Dico Nico Gonzalez. È stato decisivo tante volte quest’anno e credo che possa essere l’uomo giusto per decidere anche la partita".

Sui tifosi ad Atene: "Firenze da questo punto di vista è unica. È una sensazione bellissima sapere di tutto questo affetto, allo stadio ci sarà un ambiente caldissimo. Loro giocano in casa e avranno un piccolo vantaggio, ma sono sicuro che anche il “muro” viola sarà bellissimo da vedere. E da sentire".