MANDRAGORA, Viaggia verso il recupero. Pongracic...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina riprenderà oggi gli allenamenti dopo il lunedì di riposo. Il prossimo importante impegno dei viola sarà tra due giorni in casa contro il The New Saints, da non sottovalutare per partire subito con i tre punti in Conference League.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, saranno da valutare le condizioni di Rolando Mandragora che può recuperare per l'esordio viola in Europa. Per quanto riguarda Marin Pongracic, il croato non dovrebbe far parte della gara per risparmiare le forze in vista della gara in campionato domenica contro il Milan.