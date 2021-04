MANCINI, Zaniolo? Out all'Europeo al 70%, aspettiamo

Niente europeo per Nicolò Zaniolo. Lo ha decretato, di fatto, la visita di controllo fatta ieri col professor Fink, che ha previsto un ritardo di 4-6 settimane legato anche allo stop per Covid. Il ct dell'Italia Roberto Mancini, però, non vuole essere l’uomo che spegne le speranze del talento della Roma: “Aspettiamo un po’ - dice raggiunto da La Gazzetta dello Sport - so che al 70 per cento non ce la farà, ma deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera lunga, non deve forzare. Noi lo seguiremo fino alla fine”.