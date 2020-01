MANCINI, Chiesa devastante in fascia: ora non rende

Il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini ha rilasciato alle colonne de La Gazzetta dello Sport un’intervista nel corso della quale ha parlato anche di Federico Chiesa, soffermandosi in particolare su quella che deve essere la sua posizione in campo: "Chiesa gioca in una posizione in cui non rende. Non è un attaccante, fatica spalle alla porta. Ha bisogno della linea, sulla fascia diventa devastante. Deve pensare che lo aspetta un grande Europeo. L’ho detto a suo padre: “Digli che stia rilassato, che ritrovi tranquillità e allegria. E pensi che gioca a calcio. Non capita a tutti, è un privilegio”.